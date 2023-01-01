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Прикосновение руки
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Dotkniecie reki / The Silent Touch
Прикосновение руки
1992 / Польша / Великобритания / Дания
6.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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