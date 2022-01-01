Защитные цвета, 1977

Дебютировав в конце 1960-х годов, Занусси за короткий период стал режиссером N 2 польского кино, потеснив таких заслуженных мэтров как Ежи Кавалерович и Войцех Хас. Если Вайда всегда оставался художником романтического склада, то Занусси с самого начала заявил себя как остросоциальный режиссер сугубо рационального склада. Его герои на протяжении всего творчества – польские интеллектуалы, терзаемые различными комплексами и рутинными обстоятельствами повседневной жизни. Но даже здесь он проявил себя как выдающийся мастер. И только в последнее время Занусси занялся исследованием вечных вопросов бытия.



Премии:

- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1977

году, а также премия за лучшее исполнение мужской роли (Запасевич) и

лучший сценарий (Занусси).