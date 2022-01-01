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Защитные цвета
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Защитные цвета, 1977

1977
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме

Дебютировав в конце 1960-х годов, Занусси за короткий период стал режиссером N 2 польского кино, потеснив таких заслуженных мэтров как Ежи Кавалерович и Войцех Хас. Если Вайда всегда оставался художником романтического склада, то Занусси с самого начала заявил себя как остросоциальный режиссер сугубо рационального склада. Его герои на протяжении всего творчества – польские интеллектуалы, терзаемые различными комплексами и рутинными обстоятельствами повседневной жизни. Но даже здесь он проявил себя как выдающийся мастер. И только в последнее время Занусси занялся исследованием вечных вопросов бытия.
 
Премии:
- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1977
  году, а также премия за лучшее исполнение мужской роли (Запасевич) и
  лучший сценарий (Занусси).

Летним лагерем студентов-лингвистов руководит молодой ученый, сторонник принципов доверия и партнерства в отношениях со студентами. В основе его конфликта с проректором института, необъективно относящимся  к самым талантливым студентам, лежит нежелание молодого ассистента приспосабливаться, идти на компромисс с начальством.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 28 января 1977
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси
В ролях
Петр Гарлицкий
Збигнев Запасевич
Кристин Поль-Подласки
Мариуш Дмоховский
Войцех Алаборский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Защитные цвета 2 постера
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