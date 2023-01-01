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Прикосновение руки
Киноафиша Фильмы Прикосновение руки Прикосновение руки, 1992: актеры и роли
Dotkniecie reki / The Silent Touch Прикосновение руки 1992 / Польша / Великобритания / Дания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Прикосновение руки, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Сара Майлз Сара Майлз Sarah Miles Софи Граболь Александр Бардини Петер Хессе Овергаард Peter Hesse Overgaard Лотер Блюто Лотер Блюто Lothaire Bluteau
Переводчик
Переводчик
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