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Балто Балто
Киноафиша Фильмы Балто Балто, 1995: актеры и роли
Balto Балто 1995 / США
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Балто, 1995: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Саймон Уэллс Simon Wells
В ролях
Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Бриджит Фонда Бриджит Фонда Bridget Fonda Джим Каммингс Джим Каммингс Jim Cummings Фил Коллинз Phil Collins Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon
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