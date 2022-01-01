Под крышами Парижа, 1930

Первый звуковой фильм режиссера Рене Клера. В картине широко использованы музыкальные лейтмотивы и крайне сдержано — возможности звучащего слова. Когда фильм вышел на экраны, его называли "самым красивым фильмом в мире". Сама по себе история очень проста. Уличный певец Альбер и Пола любят друг друга, хотя Пола любит пофлиртовать и с его лучшим другом Луи. Когда Альбер оказывается в тюрьме за преступление, которого он не совершал, уже ничто не мешает Поле и Луи отдаться взаимному влечению. Альбера освобождают, он приходит в ярость, узнав о романе Полы и его лучшего друга. То, до чего вся троица, в конечном счете, договаривается — совершенная неожиданность для зрителя...