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Под крышами Парижа
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Sous les toits de paris

Под крышами Парижа, 1930

1930 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Первый звуковой фильм режиссера Рене Клера. В картине широко использованы музыкальные лейтмотивы и крайне сдержано — возможности звучащего слова. Когда фильм вышел на экраны, его называли "самым красивым фильмом в мире". Сама по себе история очень проста. Уличный певец Альбер и Пола любят друг друга, хотя Пола любит пофлиртовать и с его лучшим другом Луи. Когда Альбер оказывается в тюрьме за преступление, которого он не совершал, уже ничто не мешает Поле и Луи отдаться взаимному влечению. Альбера освобождают, он приходит в ярость, узнав о романе Полы и его лучшего друга. То, до чего вся троица, в конечном счете, договаривается — совершенная неожиданность для зрителя...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 2 января 1930
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Альбер Прежан
Пола Иллери
Эмдон Т. Гревиль
Раймон Аймос
Джейн Пирсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под крышами Парижа 2 постера
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