Все золото мира, 1961

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о выходе в прокат О фильме Обитатели маленькой деревеньки жили совершенно спокойно и счастливо, пока в один «прекрасный» день не появился бизнесмен, решивший построить здесь крупный международный курорт… Развернуть 6.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1961 Премьера в мире 1 ноября 1961 Режиссер Рене Клер В ролях Филипп Нуаре Жан-Пьер Золя Луи Вире Сильвен Поль Пребуа Все актеры и съемочная группа 1 постер

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