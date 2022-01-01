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Все золото мира
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Tout l'or du monde

Все золото мира, 1961

1961 / Италия / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Обитатели маленькой деревеньки жили совершенно спокойно и счастливо, пока в один «прекрасный» день не появился бизнесмен, решивший построить здесь крупный международный курорт…
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 1 ноября 1961
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Жан-Пьер Золя
Луи Вире
Сильвен
Поль Пребуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все золото мира 1 постер
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