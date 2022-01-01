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Соломенная шляпка Соломенная шляпка
Киноафиша Фильмы Соломенная шляпка
Un chapeau de paille d'Italie

Соломенная шляпка, 1928

1928 / Франция / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

1895-й год. Счастливый Фадинар собирается жениться на очаровательной Элен. Перед бракосочетанием он решил прокатиться по лесу, где его лошадь находит оставленную на кустах соломенную шляпу молодой женщины Анаис и откусывает от неё кусок. Сопровождаюший Анаис лейтенант Тавернье возмущён этим случаем и не согласен ни на какое денежное возмещение. Выясняется, что Анаис замужем и не смеет вернуться к мужу с разорванной шляпой, поэтому Фадинару приходится искать редкую копию шляпы, выполняя одновременно обязанности жениха…

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 13 января 1928
Возраст 12+
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Альбер Прежан
Геймон Виталь
Ольга Чехова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соломенная шляпка 1 постер
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