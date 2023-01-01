Миллион, 1931

Парижского художника Мишеля преследует целая армия кредиторов - мясник, бакалейщик, домовладелец и многие другие. Вдобавок к этим неприятностям невеста Мишеля по имени Беатрис застает его в объятьях натурщицы. Когда Мишель узнает, что нежданно-негаданно выграл в лотерею миллион, оказывается, что Беатрис отдала его старое пальто с заветным билетом в кармане какому-то бродяге. Бродяга в свою очередь продает пальто известному оперному певцу, которому оно понадобилось для роли. На протяжении всего фильма герои, постоянно попадая в комические ситуации, пытаются разыскать злосчастное пальто и получить-таки миллион…