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Миллион
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Le Million

Миллион, 1931

1931 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Парижского художника Мишеля преследует целая армия кредиторов - мясник, бакалейщик, домовладелец и многие другие. Вдобавок к этим неприятностям невеста Мишеля по имени Беатрис застает его в объятьях натурщицы. Когда Мишель узнает, что нежданно-негаданно выграл в лотерею миллион, оказывается, что Беатрис отдала его старое пальто с заветным билетом в кармане какому-то бродяге. Бродяга в свою очередь продает пальто известному оперному певцу, которому оно понадобилось для роли. На протяжении всего фильма герои, постоянно попадая в комические ситуации, пытаются разыскать злосчастное пальто и получить-таки миллион…
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1931
Премьера в мире 4 февраля 1931
Возраст 18+
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Рене Лефевр
Жан-Луи Аллибер
Константин Сирэско
Рэймонд Корди
Анабелла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миллион 2 постера
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