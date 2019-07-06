Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Париж уснул
7.1
Киноафиша Фильмы Париж уснул
7.1

Париж уснул

, 1925
Paris qui dort
Франция / фантастика / 18+
Постер фильма Париж уснул
7.1

О фильме

Дебют Рене Клера в кино, фантазия в духе Герберта Уэллса.

В ролях

Анри Роллан
Albert - le gardien de nuit de la Tour Eiffel
Альбер Прежан
L'aviateur
Мадлен Родриг
Hesta - la passagère de l'avion
Марсель Валле
Le voleur international
Мартинелли
Bardin - le savant fou
Louis Pré Fils
Le détective
Myla Seller
La nièce du savant
Антуан Стаке
L'industriel
Режиссер Рене Клер
Сценарист Рене Клер
Композитор Кароль Беффа, Жан Винер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 26 декабря 1924
Дата выхода
1 января 1926 СССР
5 марта 1938 США
26 декабря 1924 Франция
Производство Films Diamant, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Другие названия
Paris qui dort, Paris Asleep, The Crazy Ray, Az alvó Párizs, Le Rayon de la mort, Le rayon diabolique, Le Rayon invisible, Parigi che dorme, Paris Adormecida, Paris Que Dorme, París que duerme, Paris schläft, Paris sover, Parisul adormit sau raza invizibila, Pariz koji spava, Paryż śpi, Slapend Parijs, The Invisible Ray, Παρισινές νύχτες, Париж уснул, 眠るパリ, At 3:25, Paryz spi, Parisines nyhtes

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв

Отзывы о фильме

Дед Мазай 6 июля 2019, 09:55
Проба кинопера
Появление звуковых фильмов условно делит кинематограф на "до" и "после"; но между пионерами синемы, открывшими… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Париж уснул

Малышка зомби
Малышка зомби фэнтези, мистика
2019, Франция
5.0
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
7.0
Моего брата зовут Роберт, и он идиот
Моего брата зовут Роберт, и он идиот драма
2018, Германия
5.0
Последнее турне
Последнее турне комедия, драма
2014, Германия
7.0
Прожить жизнь с Пикассо
Прожить жизнь с Пикассо драма, мелодрама, биография
1996, США
6.0
Призрак любви
Призрак любви драма, ужасы, криминал
1981, Франция / Италия / ФРГ / Монако
6.0
Кружевница
Кружевница драма, мелодрама
1977, Франция / ФРГ / Швейцария
7.0
Кеймада
Кеймада драма, триллер
1969, Франция / Италия
7.0
Красная палатка
Красная палатка драма, приключения
1969, СССР / Италия / Великобритания
6.0
Праздники любви
Праздники любви комедия, военный, исторический
1965, Франция / Румыния
6.0
Он
Он драма
1953, Мексика
7.0
Под крышами Парижа
Под крышами Парижа драма, мелодрама, комедия
1930, Франция
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше