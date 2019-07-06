ПроизводствоFilms Diamant, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Другие названия
Paris qui dort, Paris Asleep, The Crazy Ray, Az alvó Párizs, Le Rayon de la mort, Le rayon diabolique, Le Rayon invisible, Parigi che dorme, Paris Adormecida, Paris Que Dorme, París que duerme, Paris schläft, Paris sover, Parisul adormit sau raza invizibila, Pariz koji spava, Paryż śpi, Slapend Parijs, The Invisible Ray, Παρισινές νύχτες, Париж уснул, 眠るパリ, At 3:25, Paryz spi, Parisines nyhtes
Появление звуковых фильмов условно делит кинематограф на "до" и "после"; но между пионерами синемы, открывшими… Читать дальше…