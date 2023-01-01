Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мариус Мариус
Киноафиша Фильмы Мариус
Marius

Мариус, 1931

1931 / Франция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мариус – сын Сезара, владельца «Матросского бара» в Старом порту Марселя. Он мечтает о море, о далеких берегах. Каждый день он наблюдает, как торговые парусные суда выходят из Марсельского порта. Желание уплыть на одном из них жжет его душу. А в двух шагах от бара, за прилавком с моллюсками, крошка Фанни сгорает от любви к Мариусу. Пытаясь вызвать в нем ревность, она кокетничает с приятелем отца Мариуса, богатым вдовцом Паниссом, который непрочь жениться на ней... Вскоре после отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Не желая порочить честь семьи, она выходит замуж за богатого вдовца Панисса, на 30 лет старше нее. Бездетный Панисс просит Фанни никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1931
Возраст 12+
Режиссер
Александр Корда
В ролях
Пьер Френе
Фернан Шарпен
Оран Демази
Ремю
Алида Руфф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мариус 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мариус смотреть онлайн

Мариус
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши