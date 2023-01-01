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Под крышами Парижа
Под крышами Парижа, 1930: актеры и роли
Sous les toits de paris
Под крышами Парижа
1930 / Франция
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Под крышами Парижа, 1930: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клер
René Clair
В ролях
Альбер Прежан
Albert Préjean
Пола Иллери
Pola Illéry
Эмдон Т. Гревиль
Раймон Аймос
Джейн Пирсон
Jayne Pierson
Билл Бокет
Поль Оливье
Pol Olivier
Томи Бурдель
Thomy Bourdelle
Гастон Модо
Gaston Modot
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Переводчик
Рецензия
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