Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под крышами Парижа
Киноафиша Фильмы Под крышами Парижа Под крышами Парижа, 1930: актеры и роли
Sous les toits de paris Под крышами Парижа 1930 / Франция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Под крышами Парижа, 1930: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клер René Clair
В ролях
Альбер Прежан Albert Préjean Пола Иллери Pola Illéry Эмдон Т. Гревиль Раймон Аймос Джейн Пирсон Jayne Pierson Билл Бокет Поль Оливье Pol Olivier Томи Бурдель Thomy Bourdelle Гастон Модо Gaston Modot
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше