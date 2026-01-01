Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Никто не хотел умирать
7.4
Киноафиша Фильмы Никто не хотел умирать
7.4

Никто не хотел умирать

, 1965
Niekas nenorejo mirti
СССР / драма / 18+
Постер фильма Никто не хотел умирать
7.4

О фильме

1947 год. В литовских лесах еще прячутся вооруженные банды. Один за другим убиты четыре председателя сельсовета. Теперь погиб старый Локис. На похоронах четверо его сыновей клянутся уничтожить банду Домового…

В ролях

Казимирас Виткус
Регимантас Адомайтис
Регимантас Адомайтис
sunus Donatas
Бруно Оя
sunus Bronius
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
sunus Jonas
Альгимантас Масюлис
sunus Mykolas
Казимирас Виткус
Tevas
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Pirmininkas
Вия Артмане
Вия Артмане
Ona
Эугения Шулгайте
Lokiene
Дангуоле Баукайте
Aldona
Бронюс Бабкаускас
Motiejus Marcinkus
Режиссер Витаутас Жалакявичюс
Сценарист Витаутас Жалакявичюс
Композитор Algimantas Apanavicius
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 24 декабря 1965
Дата выхода
2 января 1966 СССР
20 декабря 1995 США
Другие названия
Niekas nenorejo mirti, Nobody Wanted to Die, Никто не хотел умирать, Ingen ville dø, Kukaan ei tahtonut kuolla, Nadie quiere morir, Niemand wollte sterben, Nikt nie chciał umierać, Nimeni nu voia să moară, Personne ne voulait mourir, Senki sem akart meghalni, Никой не искаше да умира, Nikto Ne Khotel Umirat

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Никто не хотел умирать

Воскресный день в аду драма
1987, СССР
7.0
Чувства
Чувства драма, исторический
1968, СССР
7.0
Зеро 2
Зеро 2 триллер, комедия
2010, Литва
7.0
Дети из отеля "Америка"
Дети из отеля "Америка" драма
1990, Литва
8.0
Полет через Атлантический океан
Полет через Атлантический океан биография, исторический, драма
1983, СССР
7.0
Ореховый хлеб
Ореховый хлеб мелодрама
1977, СССР
8.0
Корона Российской империи, или снова неуловимые
Корона Российской империи, или снова неуловимые боевик, исторический, приключения
1970, СССР
6.0
Новые приключения неуловимых
Новые приключения неуловимых приключения, боевик
1968, СССР
7.0
Берегись автомобиля
Берегись автомобиля комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
8.0
Неуловимые мстители
Неуловимые мстители боевик, семейный, приключения
1966, СССР
7.0
Хроника одного дня
Хроника одного дня драма
1963, СССР
7.0
Зверь, выходящий из моря
Зверь, выходящий из моря драма
1992, Россия / Литва
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее
Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти
В «Игре престолов» показали аж 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше