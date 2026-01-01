1947 год. В литовских лесах еще прячутся вооруженные банды. Один за другим убиты четыре председателя сельсовета. Теперь погиб старый Локис. На похоронах четверо его сыновей клянутся уничтожить банду Домового…
Niekas nenorejo mirti, Nobody Wanted to Die, Никто не хотел умирать, Ingen ville dø, Kukaan ei tahtonut kuolla, Nadie quiere morir, Niemand wollte sterben, Nikt nie chciał umierać, Nimeni nu voia să moară, Personne ne voulait mourir, Senki sem akart meghalni, Никой не искаше да умира, Nikto Ne Khotel Umirat
Рейтинг фильма
7.4
Оцените10 голосов
7.7IMDb
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