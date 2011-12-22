Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Виктор Косых
Виктор Косых
Виктор Косых
Дата рождения
27 января 1950
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
22 декабря 2011
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
(1964)
7.6
Неуловимые мстители
(1966)
7.4
Новые приключения неуловимых
(1968)
Фильмография Виктор Косых
6.3
Тревожное воскресенье
Trevozhnoye voskresenye
боевик, драма
1983, СССР
6.8
Пограничный пес Алый
Pogranichnyy pyos Alyy
приключения, драма
1979, СССР
6.7
Корона Российской империи, или снова неуловимые
Korona Rossiyskoy Imperii, ili Snova Neulovimye
боевик, исторический, приключения
1970, СССР
7.4
Новые приключения неуловимых
Novye priklyucheniya neulovimykh
приключения, боевик
1968, СССР
7.6
Неуловимые мстители
The Elusive Revengers
боевик, семейный, приключения
1966, СССР
7.2
Звонят, откройте дверь
Zvonyat, otkroyte dver
семейный, приключения
1965, СССР
8.1
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Welcome, or No Trespassing
семейный, комедия
1964, СССР
Новости личной жизни Виктор Косых
Цензура недоглядела: советский фильм с «неуловимыми мстителями» нельзя смотреть детям
Проклятье «Неуловимых мстителей»: вы ахнете, когда узнаете, какая жуткая судьба постигла главных звезд легендарного кино
Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
