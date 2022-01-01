Ответный ход, 1981

Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Диверсанты захватывают подполковника Морошкина из группы «Северных», который намеренно подставился, спрятав на теле скрытый передатчик. Тарасов разгадывает замысел, его группа проникает на аэродром северных и отбирает секретные документы у офицера северных. Лыков преследует диверсантов на бронетранспортёре, Волентир ослепляет БТР, машина разносит мост и падает в болото, Волентир тяжело ранен обломками моста. Швец и Тарасов помогают северным вылезти из машины, Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. Южные переходят в победоносное наступление.