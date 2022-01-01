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Ответный ход
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Ответный ход, 1981

1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Командование южных решает послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Диверсанты захватывают подполковника Морошкина из группы «Северных», который намеренно подставился, спрятав на теле скрытый передатчик. Тарасов разгадывает замысел, его группа проникает на аэродром северных и отбирает секретные документы у офицера северных. Лыков преследует диверсантов на бронетранспортёре, Волентир ослепляет БТР, машина разносит мост и падает в болото, Волентир тяжело ранен обломками моста. Швец и Тарасов помогают северным вылезти из машины, Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. Южные переходят в победоносное наступление.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в России 6 июня 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Туманишвили
В ролях
Борис Галкин
Борис Галкин
Вадим Спиридонов
Валентина Березуцкая
Елена Глебова
Анатолий Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ответный ход 1 постер
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