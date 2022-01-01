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Бернард Уайт

Bernard White
Бернард Уайт
Бернард Уайт Bernard White
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Дата рождения
8 июня 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Коломбо, Шри-Ланка
Биография Бернарда Уайта

Фильмография Бернарда Уайта
Мисс Индия Америка
Мисс Индия Америка
комедия, драма, семейный 2015, США
5.0
Американская мечта
Американская мечта
драма, комедия 2006, США
7.0
Земля изобилия
Земля изобилия
драма 2004, США / Германия
6.0
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