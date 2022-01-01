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Бернард Уайт
Бернард Уайт
Bernard White
О персоне
Фильмография
Бернард Уайт
Bernard White
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Дата рождения
8 июня 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Коломбо, Шри-Ланка
Биография Бернарда Уайта
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Фильмография Бернарда Уайта
Мисс Индия Америка
комедия, драма, семейный
2015, США
5.0
Американская мечта
драма, комедия
2006, США
7.0
Земля изобилия
драма
2004, США / Германия
6.0
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