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Фильмография
Наталья Фоменко
Natalya Fomenko
Киноафиша
Персоны
Наталья Фоменко
Наталья Фоменко
Natalya Fomenko
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.5
Собачье сердце
(1988)
7.1
Будни и праздники Серафимы Глюкиной
(1988)
6.9
Тайны следствия
(2000)
Фильмография Наталья Фоменко
6.9
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
8.5
Собачье сердце
Sobachye serdtse
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
Смотреть трейлер
7.1
Будни и праздники Серафимы Глюкиной
Будни и праздники Серафимы Глюкиной
драма
1988, СССР
5.6
Семейный круг
Semeynyy krug
драма
1980, СССР
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