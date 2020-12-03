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Борис Плотников
Борис Плотников
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Борис Плотников
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Дата рождения
2 апреля 1949
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
2 декабря 2020
Карьера
Актер
Биография Бориса Плотникова
Родился 2 апреля 1949 года. Невьянск, Свердловская область, СССР (Россия).
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Фильмография Бориса Плотникова
Пушкин. Последняя дуэль
драма, исторический, биография
2006, Россия
7.0
Сверчок за очагом
мюзикл, семейный, фэнтези
2001, Россия
5.0
Прогулка по эшафоту
фэнтези, ужасы, мистика
1992, Россия
6.0
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл
1990, СССР
6.0
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Лермонтов
драма, биография
1986, СССР
6.0
Обвинение
драма
1984, СССР
7.0
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Ушел из жизни актер Борис Плотников
Артист, сыгравший роль доктора Борменталя, умер от коронавирусной инфекции.
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3 декабря 2020 15:23
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Написать
29 октября 2018 00:12
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