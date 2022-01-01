Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собачье сердце Собачье сердце
Киноафиша Фильмы Собачье сердце Собачье сердце, 1988: актеры и роли
Собачье сердце 1988 / СССР
8.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Собачье сердце, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Бортко Владимир Бортко
В ролях
Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Владимир Толоконников Владимир Толоконников Борис Плотников Борис Плотников Нина Русланова Нина Русланова Ольга Мелихова Алексей Миронов Алексей Миронов Роман Карцев Роман Карцев Roman Kartsev Анжелика Неволина Анжелика Неволина Наталья Фоменко Евгений Кузнецов Иван Ганжа Ivan Ganzha
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Приложение киноафиши