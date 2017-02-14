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Анжелика Неволина
Анжелика Неволина
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Анжелика Неволина
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Дата рождения
2 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анжелики Неволиной
Родилась 2 апреля 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Анжелики Неволиной
Груз 200
драма
2007, Россия
7.0
Собака Павлова
мелодрама, драма, комедия
2005, Россия
4.0
Голова классика
комедия, криминал
2005, Россия
5.0
Про уродов и людей
драма, исторический
1998, Россия
6.0
Приятель покойника
комедия, драма
1997, Украина
6.0
Счастливый неудачник
комедия
1993, Россия
6.0
Счастливые дни
драма
1991, СССР
7.0
Миф о Леониде
драма
1991, СССР
5.0
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