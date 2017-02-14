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Анжелика Неволина

Анжелика Неволина
Анжелика Неволина
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Дата рождения
2 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Анжелики Неволиной

Родилась 2 апреля 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Анжелики Неволиной
Груз 200
Груз 200
драма 2007, Россия
7.0
Собака Павлова
Собака Павлова
мелодрама, драма, комедия 2005, Россия
4.0
Голова классика
Голова классика
комедия, криминал 2005, Россия
5.0
Про уродов и людей
Про уродов и людей
драма, исторический 1998, Россия
6.0
Приятель покойника
Приятель покойника
комедия, драма 1997, Украина
6.0
Счастливый неудачник
Счастливый неудачник
комедия 1993, Россия
6.0
Счастливые дни
Счастливые дни
драма 1991, СССР
7.0
Миф о Леониде
Миф о Леониде
драма 1991, СССР
5.0
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