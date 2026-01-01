Меню
Награды и номинации фильма Такси блюз 1990

Каннский кинофестиваль 1990 Каннский кинофестиваль 1990
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
