Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах

Воскрешение (2025, 1 сезон)

Мистический триллер с атмосферой « Твин Пикса » и « Настоящего детектива» . Действие происходит в небольшом городке Уосо, в котором недавно умершие люди возвращаются к жизни, на первый взгляд, сохранив свои прежние привычки и характеры, но получив способность к регенерации и став практически бессмертными. Город закрывают на карантин, а жители Уосо пытаются сосуществовать с новыми соседями. В то же время дочь местного шерифа, офицер Дана Сайпресс, принимается за расследование убийства своей младшей сестры Эм, которая также вернулась с того света, но ничего не помнит об обстоятельствах своей смерти.

Воскресший (2024, 1 сезон)

Жизнь полицейского Стикса катится под откос: отец смертельно болен, жена собирается подать на развод, а отношения с собственным сыном хуже некуда. Стикс становится свидетелем жестокого убийства и преследует загадочного преступника в маске, но погибает при попытке задержания. Придя в себя, Стикс обнаруживает, что находится в странном пограничном состоянии: его сердце не бьется, но мозг продолжает работать. Чтобы понять, что с ним произошло, а также чтобы защитить семью, Стикс начинает поиски своего убийцы, отчаянно стараясь удержать в себе крупицы человечности.

Катла (2021, 1 сезон)

Исландский сериал, действие которого разворачивается в небольшом городе Вик у подножия вулкана Катла. Спустя год после извержения вулкана и эвакуации жителей в городе осталось всего несколько семей, в том числе главная героиня Грима, тяжело переживающая гибель любимой сестры. В один из дней в городе появляется покрытая пеплом женщина, которая выглядит так же, как и двадцать лет назад. А вскоре в Вик приходит погибшая сестра Гримы и другие пропавшие. Местные жители пытаются выяснить, действительно ли вернувшиеся те, за кого себя выдают.

Сбой (2015, 3 сезона)

Во время ночного дежурства полицейский небольшого австралийского городка Джеймс Хейс получает вызов о вандализме на кладбище. Прибыв на место, он обнаруживает, что несколько человек, среди которых его умершая два года назад жена Кейт, воскресли. Вернувшиеся ничего не помнят о себе и своем прошлом, и Джеймс, заручившись поддержкой местного врача, решает держать случившееся в тайне, пока не обнаружит связь между ожившими и не выяснит, кто стоит за их возвращением.

Во плоти (2013, 2 сезона)

После эпидемии зомби-вируса правительство нашло способ реабилитировать зараженных и вернуть их к нормальной жизни. Главный герой сериала — восемнадцатилетний Кирен, бывший зомби, который теперь считается человеком с синдромом частичной смерти. Вернувшись домой после лечения, Кирен узнает, что его сестра, с которой они были очень близки, присоединилась к ополчению, негативно воспринимающему возвращение умерших. Помимо трудностей с адаптацией к обычной жизни, Кирен мучается чувством вины из-за убийств, совершенных им в состоянии зомби.

На зов скорби (2012, 2 сезона)

Пятнадцатилетняя Камилла возвращается домой к сестре-близнецу и родителям, но с ужасом узнает, что 4 года назад она погибла при крушении экскурсионного автобуса. Девочка ничего не помнит о катастрофе и ни капли не изменилась с момента своей смерти. Вскоре в город возвращаются и другие мертвецы, погибшие в разное время при разных обстоятельствах. Пока воскресшие пытаются вернуться к прежней жизни, в городе появляется молчаливый мальчик Виктор, чья история может пролить свет на произошедшее.

Элвис и Анабелль (2007)

Романтическая драма с Блейк Лайвли (« Сплетница ») и Максом Мингеллой (« Агора », « Рога »). Когда сын гробовщика Элвис Моро бальзамирует труп трагически умершей победительницы конкурса красоты Анабелль Ли, девушка чудесным образом воскресает. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, Анабелль помогает Элвису заботиться об умирающем отце и привносит в жизнь парня яркие краски. Однако вскоре в дело об исчезновении и воскрешении Анабелль вмешивается полиция.

Джеймс Франко в роли ушлого мошенника Сайласа, который, надеясь избежать тюрьмы, женится на дочери местного шерифа Камилле. Избранница Сайласа не замечает его корыстных намерений и предвкушает медовый месяц на Ниагаре. По пути пара попадает в аварию, в которой погибает Камилла. Однако, вернувшись на место катастрофы спустя время, Сайлас обнаруживает там ничего не подозревающую Камиллу. Постепенно герой замечает, что девушка действительно умерла и теперь находится в странном пограничье между жизнью и смертью. Чувствуя вину за ее гибель, Сайлас решает заботиться о Камилле, пока она не исчезнет окончательно.

О смерти, о любви (1993)

Комедийный хоррор с Рупертом Эвереттом (« Свадьба лучшего друга », « Как важно быть серьезным ») в роли Франческо, смотрителя кладбища небольшого итальянского городка. Его работа была бы ничем не примечательной, если бы не удивительная особенность кладбища. Спусть несколько недель после похорон упокоившиеся на нем люди восстают из мертвых, и тогда Франческо дает отпор зомби. На очередных похоронах Франческо влюбляется в симпатичную вдову, тем самым запуская цепочку роковых событий, ведь недавно погибший муж вернется, чтобы наказать возлюбленную за неверность.

Фантастический хоррор Джоэла Шумахера (« Призрак оперы », « Телефонная будка ») с Кифером Сазерлендом и Джулией Робертс . Действие разворачивается вокруг пятерых студентов-медиков во главе с Нельсоном, который убеждает своих одногруппников стать участниками эксперимента и погрузиться в состояние клинической смерти, чтобы выяснить, есть ли жизнь после смерти. После пережитого опыта каждого из студентов начинают преследовать жуткие видения, связанные с темными секретами их прошлого.

