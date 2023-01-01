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Киноафиша Фильмы Операция "Мертвый снег" Операция "Мертвый снег", 2009: актеры и роли
Død snø / Dead Snow Операция "Мертвый снег" 2009 / Норвегия
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22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Операция "Мертвый снег", 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томми Виркола Томми Виркола Tommy Wirkola
В ролях
Шарлотта Фрогнер Шарлотта Фрогнер Charlotte Frogner Стиг Фроде Хенриксен Стиг Фроде Хенриксен Stig Frode Henriksen Еппе Леурсен Jeppe Beck Laursen Вегар Хуль Вегар Хуль Vegar Hoel
Вызов
Вызов
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