Постер фильма Зомби по имени Фидо
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
2 постера
Зомби по имени Фидо

Зомби по имени Фидо

Fido 18+
О фильме

Несколько лет назад Земля пересеклась с облаком из космической пыли. Она стала причиной восстания мертвых, которые сразу же начали охоту на людей. Вскоре ученые разработали специальные ошейники, позволяющие сделать зомби контролируемыми. Однажды в семье Тимми появляется такой зомби в качестве домработника.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 10 сентября 2021
Премьера в мире 7 сентября 2006
Дата выхода
17 января 2008 Германия
7 сентября 2006 Канада
15 июня 2007 США
1 августа 2007 Франция
27 октября 2007 Япония
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $426 224
Производство Lionsgate, Anagram Pictures, Astral Media
Другие названия
Fido, Mi mascota es un zombie, Fido - Gute Tote sind schwer zu finden, Fido - Hasznos a zombi a háznál, Fido - O Mascote, Fido - Zombie de Estimação, Un zombi pentru fiecare, Zombino, Zonbîno, Ένα ζόμπι ανάμεσά μας, Зомби по имени Фидо, Мій лагідний та ніжний зомбі, Файдо, ゾンビーノ
Режиссер
Эндрю Карри
В ролях
К’Сан Рэй
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Все актеры и съемочная группа
6.6
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Кадры из фильма
