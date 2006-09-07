Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Несколько лет назад Земля пересеклась с облаком из космической пыли. Она стала причиной восстания мертвых, которые сразу же начали охоту на людей. Вскоре ученые разработали специальные ошейники, позволяющие сделать зомби контролируемыми. Однажды в семье Тимми появляется такой зомби в качестве домработника.
|17 января 2008
|Германия
|7 сентября 2006
|Канада
|15 июня 2007
|США
|1 августа 2007
|Франция
|27 октября 2007
|Япония