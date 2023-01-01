Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Битва у Красной скалы 2 Битва у Красной скалы 2
Киноафиша Фильмы Битва у Красной скалы 2 Фильмы похожие на Битва у Красной скалы 2
Chi bi xia: Jue zhan tian xia Битва у Красной скалы 2 2009 / Китай
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Битва у Красной скалы 2

Вся информация о фильме
Битва у Красной скалы
Битва у Красной скалы
приключения, боевик, драма 2008, Китай
8.0
Полководцы
Полководцы
боевик 2007, Китай
7.0
Герой
Герой
боевик 2002, Гонконг / Китай
7.0
Переправа 2
Переправа 2
драма 2015, Китай / Япония / Южная Корея / США
6.0
Переправа
Переправа
драма, исторический 2014, Китай / Япония / Южная Корея / США
5.0
Власть убийц
Власть убийц
боевик 2010, Китай
7.0
Конфуций
Конфуций
драма, биография, исторический 2009, Китай
6.0
Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
приключения 2009, Тайвань
4.0
Троецарствие
Троецарствие
драма, военный, боевик, исторический 2008, Китай
8.0
Битва умов
Битва умов
боевик, драма, военный 2006, Гонконг
7.0
Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
Право на жизнь
Право на жизнь
триллер, боевик, драма 1986, Гонконг
7.0
Наемный убийца
Наемный убийца
боевик 1989, Гонконг
7.0
Тихая ночь
боевик 2023, США
0.0
Круто сваренные
Круто сваренные
драма, боевик, криминал 1992, Гонконг
7.0
Битва бессмертных: Код
Битва бессмертных: Код
боевик, фантастика 2019, США
2.0
Говорящие с ветром
Говорящие с ветром
боевик, драма, военный 2002, США
7.0
Кулак к кулаку
боевик, драма 1973, Гонконг
7.0
Рука смерти
Рука смерти
боевик 1976, Гонконг
6.0
Невидимые дети
Невидимые дети
драма 2005, Франция / Италия
6.0
Сломанная стрела
Сломанная стрела
боевик, триллер 1996, США
6.0
Без лица
Без лица
боевик, криминал, триллер, фантастика, мелодрама, драма 1997, США
7.0
Трудная мишень
Трудная мишень
боевик, триллер 1993, США
7.0
Миссия: Невыполнима 2
Миссия: Невыполнима 2
триллер, приключения, боевик 2000, США / Германия
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Неожиданное возвращение: в «Папиных дочках» все-таки снимется одна из главных звезд
Даже Кабаева так делала: все гимнастки на тренировках носят эти опасные костюмы, и вот зачем
Овны будут скандалить, а Тельцы — наслаждаться жизнью: ежедневный гороскоп на 30 августа
После пластики у Леонтьева появилось странное правило для сна: будете поражены
Похожи, как родные сестры: спустя 35 лет звезды «Комбинации» уже не те, что раньше
Деньги ушли на чужой счет: Роман Костомаров пострадал из-за аферистов
Настоящие вампиры: мужчины с этими именами "тянут" энергию из второй половинки
Дети, которых считали «бесами» на Руси, теперь встречаются в каждой третьей семье: проверьте и вы себя
Любимица Винер стала копией Джоли после ряда манипуляций: «Губы – это ужас!»
Тест: кем бы вы стали в авиации?
Увел из семьи молодую: дворецкий из «Моей прекрасной няни» нашел себе кое-кого получше Жанны Аркадьевны
Малыша скрывали два года: Меладзе застали врасплох с молодой красоткой и ребенком
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше