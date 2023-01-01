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Луна 2112
Награды и номинации фильма Луна 2112
Moon
Луна 2112
2009 / Великобритания
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7.7
Оцените
72
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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BAFTA 2010
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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