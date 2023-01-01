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101 далматинец
101 далматинец, 1961: актеры и роли
One Hundred and One Dalmatians
101 далматинец
1961 / США
8.3
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61
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
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101 далматинец, 1961: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Клайд Джероними
Clyde Geronimi
Хэмильтон Ласки
Hamilton Luske
Вольфганг Райтерман
Wolfgang Reitherman
В ролях
Бен Райт
Ben Wright
Род Тейлор
Rod Taylor
Дж. Пэт О’Мэлли
J. Pat O'Malley
Бетти Лу Джерсон
Betty Lou Gerson
Марта Вентуорф
Martha Wentworth
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