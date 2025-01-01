Меню
Уолл-стрит
Награды и номинации фильма Уолл-стрит
Награды и номинации фильма Уолл-стрит 1987
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотая малина 1988
Худшая женская роль второго плана
Победитель
