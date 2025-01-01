Меню
Награды и номинации фильма Лохматый папа 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Номинант
