Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лохматый папа
Награды и номинации фильма Лохматый папа
Награды и номинации фильма Лохматый папа 2006
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже
Битва века в «Ордене Феникса»: почему Дамблдор не убил Темного лорда «Авадой Кедаврой», когда мог все закончить за 1 минуту
«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667