Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин

НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

Битва века в «Ордене Феникса»: почему Дамблдор не убил Темного лорда «Авадой Кедаврой», когда мог все закончить за 1 минуту

«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей

У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель

Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь

Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)

Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»