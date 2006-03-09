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Poster of The Shaggy Dog
4.7
Kinoafisha Films The Shaggy Dog
4.7

The Shaggy Dog

, 2006
The Shaggy Dog
USA / Family, Comedy, Fairy Tale / 18+
Poster of The Shaggy Dog
4.7

Synopsis

A man tries to live a normal life despite the fact that he sometimes turns into a sheepdog.

Cast

Tim Allen
Tim Allen
Dave Douglas
Kristin Davis
Kristin Davis
Rebecca Douglas
Zena Grey
Carly Douglas
Spencer Breslin
Spencer Breslin
Josh Douglas
Danny Glover
Danny Glover
Ken Hollister
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Dr. Kozak
Joshua Leonard
Joshua Leonard
Justin Forrester
Shawn Pyfrom
Trey
Jan Devereaux
Jane Curtin
Jane Curtin
Philip Baker Hall
Philip Baker Hall
Craig Kilborn
Baxter
Director Brian Robbins
Writer Marianne Wibberley, Jack Amiel, Michael Begler, Cormac Wibberley, Geoff Rodkey
Composer Alan Menken
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 March 2006
World premiere 9 March 2006
Release date
10 August 2006 Russia WDSSPR 6+
22 June 2006 Germany
8 June 2006 Italy
10 August 2006 Kazakhstan
24 May 2006 Netherlands
9 March 2006 Singapore
21 July 2006 Spain
10 March 2006 USA
10 August 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $87,134,280
Production Walt Disney Pictures, Mandeville Films, Boxing Cat Films
Also known as
The Shaggy Dog, Un papá con pocas pulgas, Bak şu köpeğe, Blanosul, Cariño, estoy hecho un perro, Điệp Vụ Chó Xù, Karvanaama, Meie issi koeraelu, Na psa urok, O Rafeiro, Összekutyulva, Plušķis, Quelle vie de chien, Raymond, Shaggy Dog - Hör mal, wer da bellt, Shaggy Dog - Papà che abbaia... non morde, Soltando os Cachorros, Šuns kailyje, To skyloloi, Το σκυλολόι, Кудлатий тато, Лохматый папа, Чoвекът куче, शैगी डॉग, シャギー・ドッグ, 長毛狗, Chlpatý Dave, Náš otec pes

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Larry Oh my God, it's a trap.
Dr. Gwen Lichtman Dogs don't set traps.
Larry Yeah, well, dogs don't live 300 years either.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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