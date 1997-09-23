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Миротворец Миротворец
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The Peacemaker

Миротворец, 1997

1997 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Политический триллер, режиссерский дебют Мими Ледер, лауреатки премии "Эмми". Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые недавно стали известны, благодаря раскрытым секретным архивам. Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге Россиию Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома, где ситуацию контролируют специалист по ядерной физике (Николь Кидман) и полковник спецслужбы армии США (Джордж Клуни). Они выясняют, что оружие находится в руках международных террористов и в последний момент предотвращают катастрофу.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 23 сентября 1997
Премьера в мире 23 сентября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Мими Ледер
Мими Ледер
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Николь Кидман
Николь Кидман
Александр Штробель
Рэндолл Батинкофф
Рэндолл Батинкофф
Гэри Вернтц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миротворец 2 постера
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Миротворец
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саундтрек фильма Миротворец
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