Миротворец, 1997

Политический триллер, режиссерский дебют Мими Ледер, лауреатки премии "Эмми". Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые недавно стали известны, благодаря раскрытым секретным архивам. Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге Россиию Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома, где ситуацию контролируют специалист по ядерной физике (Николь Кидман) и полковник спецслужбы армии США (Джордж Клуни). Они выясняют, что оружие находится в руках международных террористов и в последний момент предотвращают катастрофу.