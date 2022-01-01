Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не могу не петь
Киноафиша Фильмы Не могу не петь
Can`t Help Singing

Не могу не петь, 1944

1944 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 25 декабря 1944
Режиссер
Фрэнк Райан
В ролях
Рей Коллинз
Роберт Пейдж
Аким Тамирофф
Ленид Кински
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не могу не петь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Приложение киноафиши