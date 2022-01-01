Из-за него, 1946

Ким Уолкер — официантка, влюблённая в сцену. Она всеми силами пытается «попасть» в театр. Ей хочется получить роль, но без рекомендательных писем нет дороги в артисты. Девушка идет на хитрость.



Раздобыв автограф популярной звезды рампы великого актера и продюсера Америки Джона Шеридана она попадает в театр и получает роль. Режиссер не рад такой постановке дела и начинает враждовать с навязанной ему исполнительницей. Но как говорится от ненависти до любви один шаг…



Герои сделают этот шаг навстречу друг другу, и вся кутерьма и обман вокруг главной роли в театре забудутся. Мудрый Шеридан признает в девушке настоящий талант актрисы, а режиссер предложит ей руку и сердце.