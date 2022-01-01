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Из-за него, 1946

1946 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Ким Уолкер — официантка, влюблённая в сцену. Она всеми силами пытается «попасть» в театр. Ей хочется получить роль, но без рекомендательных писем нет дороги в артисты. Девушка идет на хитрость.

Раздобыв автограф популярной звезды рампы великого актера и продюсера Америки Джона Шеридана она попадает в театр и получает роль. Режиссер не рад такой постановке дела и начинает враждовать с навязанной ему исполнительницей. Но как говорится от ненависти до любви один шаг…

Герои сделают этот шаг навстречу друг другу, и вся кутерьма и обман вокруг главной роли в театре забудутся. Мудрый Шеридан признает в девушке настоящий талант актрисы, а режиссер предложит ей руку и сердце.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 18 января 1946
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Уоллес
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Чарльз Лотон
Франшо Тоун
Хелен Бродерик
Стэнли Риджес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Из-за него 2 постера
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