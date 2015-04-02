«Богиня» – это кино запредельное. Не в смысле даже оценки, а в буквальном смысле: это кино, которое находится за пределами – привычных, скажем так, ритмов и сюжетов жизни. Рената Литвинова наконец-то дорвалась до режиссерского кресла и режиссерского рупора в игровом кинематографе, лишь случайно, кажется, не завладев ими в «Небо. Самолет. Девушка» (раньше ей перепадали в этом смысле сущие крохи: то Юрий Грымов короткометражку отстрочит по «Третьему пути», то Кира Муратова в «Увлеченьях» даст…
Литвинова БОЖЕСТВЕННА!:)))
Ходили 2-го на премьеру в "Аврору".
Всем советую.
Фильм неглупый, надо осмысливать какое-то время.
Земфира тож маладца!:))
*срочно хочит саундтрек*
*пает*.. "любооовь как случайная смерть.." (с)
п.с. Спасибо Авроре и Ренаточке, конечно же. *она очАровательнаа*
Мне кажется что Литвинова просто сдулась
агония что бы привлечь к себе внимание. но получилось это неудачно.
один сплошной кокаиновый бред!
немного напрягают массовую аудиторию, Литвинова показала себя как очень таланливый режиссер мирового уровня, интересная актриса и просто многогранная личность (до этого фильма, относился к ней скорее отрицательно, теперь полностью изменил свою позицию).
З.Ы.Большой респект peacefrog за достойную дискуссию с представителем "Концепции общественной безопасности". Отдельные реплики последнего с очевидностью доказывают клинический характер данной концепции.
С уважением, Аня.
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