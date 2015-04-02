Наша рецензия

«Богиня» – это кино запредельное. Не в смысле даже оценки, а в буквальном смысле: это кино, которое находится за пределами – привычных, скажем так, ритмов и сюжетов жизни. Рената Литвинова наконец-то дорвалась до режиссерского кресла и режиссерского рупора в игровом кинематографе, лишь случайно, кажется, не завладев ими в «Небо. Самолет. Девушка» (раньше ей перепадали в этом смысле сущие крохи: то Юрий Грымов короткометражку отстрочит по «Третьему пути», то Кира Муратова в «Увлеченьях» даст…