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Богиня: как я полюбила Богиня: как я полюбила
Киноафиша Фильмы Богиня: как я полюбила Отзывы о фильме «Богиня: как я полюбила»
Boginya: kak ya polyubila Богиня: как я полюбила 2004 / Россия
6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Богиня: как я полюбила»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Богиня» – это кино запредельное. Не в смысле даже оценки, а в буквальном смысле: это кино, которое находится за пределами – привычных, скажем так, ритмов и сюжетов жизни. Рената Литвинова наконец-то дорвалась до режиссерского кресла и режиссерского рупора в игровом кинематографе, лишь случайно, кажется, не завладев ими в «Небо. Самолет. Девушка» (раньше ей перепадали в этом смысле сущие крохи: то Юрий Грымов короткометражку отстрочит по «Третьему пути», то Кира Муратова в «Увлеченьях» даст…

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rembonat 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ СУПЕР!

Литвинова БОЖЕСТВЕННА!:)))

Ходили 2-го на премьеру в "Аврору".

Всем советую.

Фильм неглупый, надо осмысливать какое-то время.



Земфира тож маладца!:))

*срочно хочит саундтрек*

*пает*.. "любооовь как случайная смерть.." (с)



п.с. Спасибо Авроре и Ренаточке, конечно же. *она очАровательнаа*
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ужасен и практически бессмысленен, если бы не Ник Кейв с Рамазановой.

Мне кажется что Литвинова просто сдулась

агония что бы привлечь к себе внимание. но получилось это неудачно.

один сплошной кокаиновый бред!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ужас, полное отсутствие сюжетной линии. Один набор какого то говна, который прёт с экрана на зрителя, но поскольку в последнее время зритель это любит, то у фильма будет много поклонников. "ГОВНО - ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! МИЛЛИАРДЫ МУХ НЕ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ!!! Вот как бы я резюмировал бы себя. Единственное что мне понрвилось, это музыка, но госпожа Литвинова из-за полной своей бездарности как режиссёр-постановщик даже эту музыку расставила так, что где-то густо, а где-то пусто. Не знаю, хотите смотрите...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex_spb 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Его в любом случае стоит посмотреть, как очень заметное явление в российском кинематографе. Фильм безусловно хорош с художественной точки, и хотя суицидальные моменты

немного напрягают массовую аудиторию, Литвинова показала себя как очень таланливый режиссер мирового уровня, интересная актриса и просто многогранная личность (до этого фильма, относился к ней скорее отрицательно, теперь полностью изменил свою позицию).



З.Ы.Большой респект peacefrog за достойную дискуссию с представителем "Концепции общественной безопасности". Отдельные реплики последнего с очевидностью доказывают клинический характер данной концепции.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Аня 2 апреля 2015, 12:51
А по мне, так фильм просто замечательный! Очень талантливая работа... Мне не хотелось бы говорить банальных вещей, но Богиня заставила меня переосмыслить некоторые ценности... А господам спорщикам пожелаю все же выражать субьективное мнение менее настойчиво, вы забываете одну простую и нестареющую истину- на вкус и цвет товарищей нет! Извините, если кого- то обидела, я подросток, мне свойственнен некоторый максимализм.

С уважением, Аня.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andy 2 апреля 2015, 12:51
а мне фильм понравился. вот и всё
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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