Предлагаю руку и сердце, 1988

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о выходе в прокат О фильме Овдовев и выйдя на пенсию, бывший преподаватель Николай Чмутин переехал жить к дочери, которая с мужем — решили его женить. В поисках подходящей кандидатуры герои не раз попадают в комические ситуации, пока невеста, наконец, не будет найдена… Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1988 Премьера в России 6 февраля 1989 Премьера в мире 6 февраля 1989 Режиссер Виктор Соколов В ролях Николай Гринько Светлана Немоляева Ирина Розанова Эммануил Виторган Ирина Мазуркевич Все актеры и съемочная группа 1 постер

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