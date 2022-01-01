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Предлагаю руку и сердце
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Предлагаю руку и сердце, 1988

1988 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Овдовев и выйдя на пенсию, бывший преподаватель Николай Чмутин переехал жить к дочери, которая с мужем — решили его женить. В поисках подходящей кандидатуры герои не раз попадают в комические ситуации, пока невеста, наконец, не будет найдена…
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 6 февраля 1989
Премьера в мире 6 февраля 1989
Режиссер
Виктор Соколов
В ролях
Николай Гринько
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предлагаю руку и сердце 1 постер
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