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Предлагаю руку и сердце
Предлагаю руку и сердце, 1988
1988 / СССР
5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Овдовев и выйдя на пенсию, бывший преподаватель Николай Чмутин переехал жить к дочери, которая с мужем — решили его женить. В поисках подходящей кандидатуры герои не раз попадают в комические ситуации, пока невеста, наконец, не будет найдена…
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1988
Премьера в России
6 февраля 1989
Премьера в мире
6 февраля 1989
Режиссер
Виктор Соколов
В ролях
Николай Гринько
Светлана Немоляева
Ирина Розанова
Эммануил Виторган
Ирина Мазуркевич
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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