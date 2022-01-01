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Брона Галлахер
Брона Галлахер
Bronagh Gallagher
О персоне
Фильмография
Брона Галлахер
Bronagh Gallagher
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Дата рождения
26 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
160 см
Биография Броны Галлахер
Родилась 26 апреля 1972 года. Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Броны Галлахер
Как снег на голову
комедия, драма
2019, Великобритания
6.0
Целясь в Сократеса
2014, Великобритания
5.0
Грэбберсы
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
5.0
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