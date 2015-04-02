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Тристан и Изольда
Отзывы о фильме «Тристан и Изольда»
Tristan + Isolde
Тристан и Изольда
2006 / Германия / Великобритания / США / Чехия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Chapay
2 апреля 2015, 12:51
Кто не познал, как обжигает твое сердце ЛЮБОВЬ - пожалуста, не ходите на этот фильм. Жевать попкорн и смеяться можно и на других киносеансах . Сдесь дается христианская трактовка истории, сказочных существ поэтому нет.
Я же посвятил эти строки главным героям может немножко и сумбурно
Двух сердец переплетенье сохранится сквозь века.
Повесть о Тристане и Изольде, пусть не повторится никогда.
Их туманный берег скрыл однажды, тайную любовь храня.
Но настало время стать невестой, чужеземного ей Короля.
Стал слугою, близкий и любимый, раной в сердце - душу деребя.
Словно ядовитым гадом стала, Правда - людям Короля.
И ударил враг коварный, тщетно поломать Союз.
Лишь Тристан остался, кровью искупая гнусть.
Пусть уносит речка свои воды, пролетают вслед за ней года.
Здесь соединились снова руки, и Любовь укрывшихся - нашла.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jorj
2 апреля 2015, 12:51
Спасибо девченки за Ваше мнение✊ Питер однозначно мельчает, осталось серость✊ беспробудная✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Tatyana
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kareLLa от 15/04/2006 - 21:57:32
Это и есть один из вариантов легенды - где Марк - положительный герой.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Я же посвятил эти строки главным героям может немножко и сумбурно
Двух сердец переплетенье сохранится сквозь века.
Повесть о Тристане и Изольде, пусть не повторится никогда.
Их туманный берег скрыл однажды, тайную любовь храня.
Но настало время стать невестой, чужеземного ей Короля.
Стал слугою, близкий и любимый, раной в сердце - душу деребя.
Словно ядовитым гадом стала, Правда - людям Короля.
И ударил враг коварный, тщетно поломать Союз.
Лишь Тристан остался, кровью искупая гнусть.
Пусть уносит речка свои воды, пролетают вслед за ней года.
Здесь соединились снова руки, и Любовь укрывшихся - нашла.
Это и есть один из вариантов легенды - где Марк - положительный герой.
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