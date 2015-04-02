Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тристан и Изольда Тристан и Изольда
Киноафиша Фильмы Тристан и Изольда Отзывы о фильме «Тристан и Изольда»
Tristan + Isolde Тристан и Изольда 2006 / Германия / Великобритания / США / Чехия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Тристан и Изольда»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Chapay 2 апреля 2015, 12:51
Кто не познал, как обжигает твое сердце ЛЮБОВЬ - пожалуста, не ходите на этот фильм. Жевать попкорн и смеяться можно и на других киносеансах . Сдесь дается христианская трактовка истории, сказочных существ поэтому нет.



Я же посвятил эти строки главным героям может немножко и сумбурно



Двух сердец переплетенье сохранится сквозь века.

Повесть о Тристане и Изольде, пусть не повторится никогда.

Их туманный берег скрыл однажды, тайную любовь храня.

Но настало время стать невестой, чужеземного ей Короля.

Стал слугою, близкий и любимый, раной в сердце - душу деребя.

Словно ядовитым гадом стала, Правда - людям Короля.

И ударил враг коварный, тщетно поломать Союз.

Лишь Тристан остался, кровью искупая гнусть.

Пусть уносит речка свои воды, пролетают вслед за ней года.

Здесь соединились снова руки, и Любовь укрывшихся - нашла.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jorj 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо девченки за Ваше мнение✊ Питер однозначно мельчает, осталось серость✊ беспробудная✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tatyana 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kareLLa от 15/04/2006 - 21:57:32


Это и есть один из вариантов легенды - где Марк - положительный герой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши