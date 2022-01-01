Тристан и Изольда, 2009

О «ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

Драмой «Тристан и Изольда» La Scala расширяет свои горизонты и открывает новый сезон в своей истории. В этой новой постановке Даниеля Баренбойма, одного их наиболее почитаемых и популярных дирижеров, и Патриса Шеро, всемирно признанного режиссера театра, кино и оперы, воплощается вагнеровская мечта, которую они лелеяли с 1980 года; мечту, воплощение которой они откладывали в течение четверти века.



«New York Times» считает эту постановку «грандиозной новой версией» в «мрачном и шокирующе напряженном» исполнении «опытного меццо-сопрано» Вальтрауд Майер, «волшебно, уравновешенно и потрясающе осмысленно исполняющей роль Изольды». Создателями версии стали кинорежиссер и оперный постановщик Патрис Шеро, художник Ришар Педуцци и прославленный дирижер Даниэль Баренбоим. Любители оперы во всем мире с нетерпением ждали этой постановки La Scala, так как «Тристан и Изольда» не была в Милане уже 30 лет!



СЮЖЕТ



Сюжет рассказывает о двух влюбленных, Тристане и Изольде, чьи невероятные отношения начинаются, когда погибает жених Изольды. Они по ошибке выпивают один и тот же любовный напиток и безнадежно влюбляются друг в друга. Их бурный любовный роман усложняется тем, что Изольда уже обещана приемному отцу Тристана, Королю Марку.



АКТ 1. Навес на верхней палубе корабля, богато украшенный коврами



Изольда, принцесса Ирландии, плывет в Корнуолл, где она должна выйти замуж за короля Марка. Ее сопровождает Тристан, племянник короля. Рядом с Изольдой ее служанка Брангена. Молодой моряк поет песню, вспоминая судьбу Изольды. Принцесса впадает в ярость и приказывает Брангене привести к ней Тристана. Вместо него приходит его друг Курвенал и даёт ответ: герою Тристану не о чем рассуждать с женщиной, которую он везет как пленницу, победив Ирландию, в невесты своему дяде, королю Марку Корнуэльскому.



Наедине с Брангеной Изольда повествует о своей печальной судьбе. Однажды в Ирландии вскоре после смерти Морольда, она остановилась, чтобы оказать помощь смертельно раненому рыцарю, которого звали Тантрис. С помощью своих знаний о настойках и снадобьях Изольда спасла его от смерти. Но она узнала в нем убийцу своего суженого по мечу, фрагмент которого был извлечен из раны Морольда. Схватив меч, она подошла к ложу Тантриса, но взгляд рыцаря поразил ее и заставил опустить оружие. Когда позже Тристан вернулся, чтобы просить ее выйти замуж за короля Марка в знак примирения между Ирландией и Корнуоллом, Изольда узнала в нем Тантриса. Теперь Изольда проклинает Тристана. Брангена старается успокоить Изольду, но та приказывает ей принести волшебные снадобья, унаследованные от матери, и выбирает из них смертельный яд.

Кувернал говорит, что уже близка земля. Изольда просит его пригласить Тристана, чтобы выпить с ним чашу вина в знак примирения. На этот раз Тристан приходит. Брангена подменила смертоносное зелье любовным напитком. Выпив его, Тристан и Изольда смотрят друг другу в глаза, переполненные любовными чувствами. Корабль причаливает к земле короля Марка.



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АКТ 2. Сад с высокими деревьями за окном комнаты Изольды



Ночь. Издалека доносятся звуки королевской охоты. Изольда с волнением ожидает Тристана. Когда погаснет факел, появится Тристан. Брангена советует быть осторожными: она опасается неприятностей от рыцаря Мелота, который тайно влюблен в королеву. Но не в силах ждать больше, Изольда сама задувает его, подавая сигнал возлюбленному. Они бросаются друг другу в объятия. Они прославляют мрак и смерть; только ночь прекращает разлуку, и только в смерти они могут соединиться навеки. Брангена предупреждает их, что рассвет близок, но влюбленные едва слышат ее слова, продолжая возносить гимн торжеству любви над смертью как символу их вечного союза.



Курвенал врывается с мечем, чтобы предупредить Тристана о надвигающейся опасности. Вскоре появляются Мелот и король Марк. Король Марк, сраженный глубокой печалью, просит Тристана объяснить свое предательство. Не в силах произнести ни слова, Тристан обращается к Изольде: готова ли она последовать за ним в царство ночи. Возмущенный Мелот выхватывает меч, и тяжело раненный Тристан падает на руки своего слуги Курвенала.



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АКТ 3. Сад у замка



Курвенал привел Тристана назад в его замок Кареол в Британии, и попросил пастуха дать им знать, когда появится корабль Изольды. Тристан смертельно ранен, его силы уходят. Пастух играет грустную песню. Тристан пробуждается; его тревога за Изольду всё растет; он снова падает в обморок. В это время раздается веселый напев пастуха: близок корабль Изольды. Курвенал спешит вперед, чтобы встретить Изольду. Оставшись один, Тристан в возбуждении мечется на ложе, срывает повязку с раны. Он идет навстречу Изольде, падает в ее объятия и умирает. Пастух замечает на горизонте еще один корабль Марка, который услышал от Брангены историю о любовном напитке. Он едет к Тристану, чтобы простить его и дать согласие жениться на Изольде. Но уже поздно. Курвенал бросается к воротам; Мелот падает, сраженный его мечом. Но силы слишком неравные: смертельно раненый Курвенал умирает у ног Тристана. Отрешенная от всего происходящего Изольда устремляет взор на тело Тристана; ей слышится зов любимого; с его именем на устах она умирает.