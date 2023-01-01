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Тристан и Изольда Тристан и Изольда
Киноафиша Фильмы Тристан и Изольда Тристан и Изольда, 2006: актеры и роли
Tristan + Isolde Тристан и Изольда 2006 / Германия / Великобритания / США / Чехия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Тристан и Изольда, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Рейнольдс Kevin Reynolds
В ролях
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Харра Генри Кавилл Генри Кавилл Henry Cavill Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong София Майлс Sophia Myles Дэвид О’Хара David O'Hara
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