Киноафиша Фильмы Белоснежка: Страшная сказка Награды и номинации фильма Белоснежка: Страшная сказка

Награды и номинации фильма Белоснежка: Страшная сказка 1997

Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
