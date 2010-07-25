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Гробница Гробница
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Гробница, 2010

2010 / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
В центре событий группа молодых журналистов изучающих кровавый культ, у которого до сих пор в чести традиция человеческих жертвоприношений. Не сложно догадаться, что новыми жертвами культа станут настырные молодые люди.
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 13 июля 2011
Премьера в мире 25 июля 2010
Возраст 18+
Бюджет 1 500 000 CAD
Режиссер
Джон Наутц
В ролях
Аарон Эшмор
Синди Сэмпсон
Лаура де Картере
Коннор Стэнхоуп
Коннор Стэнхоуп
Тревор Мэтьюз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гробница 4 постера
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