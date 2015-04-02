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Хостел Хостел
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Hostel Хостел 2005 / Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Хостел»

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Говорят, горбатого исправит только могила. Лично я вообще сомневаюсь, что могила может кого-то исправить (скорее уж наоборот, если вы понимаете, о чем я), в случае же Илая Рота, автора сценария и постановщика Hostel’a, это можно утверждать вдвойне категорически. Тут бессильна даже циркулярная бензопила. Вообще, надо признать, со времен вирусно-анатомической «Лихорадки», представлявшей собою одно сплошное надругательство над зрительским желудочно-кишечным трактом, м-р Рот эволюционировал в…

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FaycT 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось. Неплохой такой трэш, сходил на него с утрегана- получил заряд бодрости на целый день =)



Конечно, я ожидал чего-то большего, чем просто мясорубку, но мясорубкой остался вполне доволен. Из зала ушли при мне 2 пары точно в середине фильма ))



ЗЫ: Пила, конечно, интереснее, но уж точно не страшнее или блевотнее..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vladd 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение MihaTT от 26/02/2006 - 20:56:14


MihaTT, слушай ну я просто с тобой согласен, главное в мясо, с другом ходили, и посмеялись и отвращение получили. Спасибо за совет.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
докторАйБолит 2 апреля 2015, 12:51
.. что могу сказть. фильм ✊ . по ограничениям в возрасте - брехня - пол зала были дети. они же и смылись на половине фильма. сами :). передо мной сидели детишки спрятавшись за передние сиденья )



ну это ладно. сам фильм это ещё что... рекомендую ВСЕМ сходить ещё раз чтобы увидеть другое кино - на...дать по сторонам на лица тех кто видит сие впервые :D особенно на парочки, сочтившие киношку "безобидным ужастикам" :)

по сабжу

С Пилой не идёт ни в какое сравнение. это разные вещи.



"Я предпочитаю есть руками,... мне кажется люди потеряли связь с едой.." - это жесть :D
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Li2s 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - бредовая лажа. Не смешно, не страшно, не противно, не интересно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kartinka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - безвкусный. Что-то сродни Евротура + Техасская резня.

Непонятен замысел режиссера. Для чего собственно снят фильм? ЧТо же хотел нам поведать автор сей историей 3-х похотливый мужиков? Как прочитала на одном форуме, если накуриться, то смысл сразу же становится ясным, соответственно для такого состояния фильм и снимался.

О главном герое можно сказать одно: он ничем не отличается от тех мерзких богачей по своей жестокости. И непонятно зачем режиссер приводит его к такому финалу.

Ужасно низкопробный, непонятный, переполненный женскими бюстами, отрезанными пальцами и кровью. Фу, мерзость. Бесполезный фильм. Не несет никакой смысловой нагрузки. Одни отрицательные эмоции. Фильм оставляет неприятный осадок, и заседает еще надолго в памяти, что на мой взгляд негативно может сказаться на психике, особенно у людей с проблемами.

ИМХО: люди, не смотрите подобного! Смотрите позитивные фильмы, наш мир и без того жесток! И смотрите только качественные фильмы, а не подобный порожняк...скажем так..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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