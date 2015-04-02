Говорят, горбатого исправит только могила. Лично я вообще сомневаюсь, что могила может кого-то исправить (скорее уж наоборот, если вы понимаете, о чем я), в случае же Илая Рота, автора сценария и постановщика Hostel’a, это можно утверждать вдвойне категорически. Тут бессильна даже циркулярная бензопила. Вообще, надо признать, со времен вирусно-анатомической «Лихорадки», представлявшей собою одно сплошное надругательство над зрительским желудочно-кишечным трактом, м-р Рот эволюционировал в…
Конечно, я ожидал чего-то большего, чем просто мясорубку, но мясорубкой остался вполне доволен. Из зала ушли при мне 2 пары точно в середине фильма ))
ЗЫ: Пила, конечно, интереснее, но уж точно не страшнее или блевотнее..
MihaTT, слушай ну я просто с тобой согласен, главное в мясо, с другом ходили, и посмеялись и отвращение получили. Спасибо за совет.✊
ну это ладно. сам фильм это ещё что... рекомендую ВСЕМ сходить ещё раз чтобы увидеть другое кино - на...дать по сторонам на лица тех кто видит сие впервые :D особенно на парочки, сочтившие киношку "безобидным ужастикам" :)
по сабжу
С Пилой не идёт ни в какое сравнение. это разные вещи.
"Я предпочитаю есть руками,... мне кажется люди потеряли связь с едой.." - это жесть :D
Непонятен замысел режиссера. Для чего собственно снят фильм? ЧТо же хотел нам поведать автор сей историей 3-х похотливый мужиков? Как прочитала на одном форуме, если накуриться, то смысл сразу же становится ясным, соответственно для такого состояния фильм и снимался.
О главном герое можно сказать одно: он ничем не отличается от тех мерзких богачей по своей жестокости. И непонятно зачем режиссер приводит его к такому финалу.
Ужасно низкопробный, непонятный, переполненный женскими бюстами, отрезанными пальцами и кровью. Фу, мерзость. Бесполезный фильм. Не несет никакой смысловой нагрузки. Одни отрицательные эмоции. Фильм оставляет неприятный осадок, и заседает еще надолго в памяти, что на мой взгляд негативно может сказаться на психике, особенно у людей с проблемами.
ИМХО: люди, не смотрите подобного! Смотрите позитивные фильмы, наш мир и без того жесток! И смотрите только качественные фильмы, а не подобный порожняк...скажем так..
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