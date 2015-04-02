Наша рецензия

Говорят, горбатого исправит только могила. Лично я вообще сомневаюсь, что могила может кого-то исправить (скорее уж наоборот, если вы понимаете, о чем я), в случае же Илая Рота, автора сценария и постановщика Hostel’a, это можно утверждать вдвойне категорически. Тут бессильна даже циркулярная бензопила. Вообще, надо признать, со времен вирусно-анатомической «Лихорадки», представлявшей собою одно сплошное надругательство над зрительским желудочно-кишечным трактом, м-р Рот эволюционировал в…