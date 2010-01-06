Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сербский фильм
Постер фильма Сербский фильм
Постер фильма Сербский фильм
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Сербский фильм

Сербский фильм

Srpski film 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Звезда порно принимает роль в фильме, не понимая, что режиссер этого фильма убийца. После начала съемок, фильм превращается в кровавый ужастик…
Страна Сербия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 19 января 2012
Премьера в мире 6 января 2010
Дата выхода
6 января 2010 Австралия RC
1 октября 2010 Германия
18 октября 2011 Нидерланды
15 марта 2010 Румыния IC
13 мая 2011 США
MPAA NC-17
Сборы в мире $1 541
Производство Contra Film
Другие названия
Srpski film, A Serbian Film, Una película serbia, Serb filmi, Сербский фильм, A Serbian Film: Terror sem Limites, Bir Sırp Filmi, Ein Serbischer Film, Serbiškas filmas, Serbski film, Serbskiy film, Srbský film, Szerb film, Серб фильмі, Сербскі фільм, Сербський фільм, Српски филм, Сръбски филм, 세르비안 필름, セルビアン・フィルム, 一部塞尔维亚的电影
Режиссер
Срджан Спасоевич
В ролях
Сергей Трифунович
Сергей Трифунович
Срджан Тодорович
Елена Гаврилович
Катарина Жутич
Слободан Бестич
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сербский фильм
Необратимость. Полная инверсия 7.3
Необратимость. Полная инверсия (2020)
Человеческая многоножка 2 4.4
Человеческая многоножка 2 (2011)
Я плюю на ваши могилы 6.9
Я плюю на ваши могилы (2010)
Антихрист 7.0
Антихрист (2009)
Человеческая многоножка 6.1
Человеческая многоножка (2009)
Шрам Сербии 4.0
Шрам Сербии (2008)
Мученицы 8.0
Мученицы (2008)
Хостел 6.3
Хостел (2005)
Моя единственная любовь 5.6
Моя единственная любовь (2004)
Сало, или 120 дней Содома 5.9
Сало, или 120 дней Содома (1975)
Азбука смерти 4.6
Азбука смерти (2012)
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Vukmir [после того, как Милош наконец признался, что насиловал своего сына, а его брат — жену] Настоящая, счастливая сербская семья. Жизнь... Искусство.
Новости о фильме
Названы самые страшные фильмы в истории кино
Названы самые страшные фильмы в истории кино Интернет-пользователи выбрали самые страшные фильмы в истории кинематографа. Участникам опроса было предложено оценить фильмы по трем ключевым критериям: напряжение, ужас и уровень насилия. В
Написать
3 ноября 2016 14:43
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше