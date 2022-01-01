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Хостел Хостел
Киноафиша Фильмы Хостел Хостел, 2005: актеры и роли
Hostel Хостел 2005 / Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Хостел, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Джэй Эрнандес Дерек Ричардсон Derek Richardson Эйтор Гудйонссон Eyþór Guðjónsson Барбара Недельякова Яна Кадерабкова Ян Власак Jan Vlasák Дженнифер Лим Дженнифер Лим Jennifer Lim Любомир Силхавеки Пола Уайлд Paula Wild Марк Тэйлор Рик Хоффман Рик Хоффман Rick Hoffman
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