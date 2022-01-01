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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Хостел
Хостел, 2005: актеры и роли
Hostel
Хостел
2005 / Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
6.8
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Хостел, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот
Eli Roth
В ролях
Джэй Эрнандес
Дерек Ричардсон
Derek Richardson
Эйтор Гудйонссон
Eyþór Guðjónsson
Барбара Недельякова
Яна Кадерабкова
Ян Власак
Jan Vlasák
Дженнифер Лим
Jennifer Lim
Любомир Силхавеки
Пола Уайлд
Paula Wild
Марк Тэйлор
Рик Хоффман
Rick Hoffman
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