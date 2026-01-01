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Фильмография
Энди Томпсон
Andy Thompson
Киноафиша
Персоны
Энди Томпсон
Энди Томпсон
Andy Thompson
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Хроники Риддика
(2004)
6.9
Угловой офис
(2022)
6.7
Свидание с монстром
(2023)
Фильмография Энди Томпсон
6.6
Абсолютный убийца
Totally Killer
комедия, ужасы
2023, США
6.7
Свидание с монстром
Woman of the Hour
криминал, драма, детектив
2023, США
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6.9
Угловой офис
Corner Office
комедия
2022, США
Смотреть трейлер
5.8
Длинный уикэнд
The Long Weekend
комедия
2005, США / Канада / Великобритания
7.2
Хроники Риддика
The Chronicles of Riddick
приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США
Рецензия
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