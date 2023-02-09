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5.9
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Фильмы
Кристофер
5.9
Кристофер
, 2023
Christopher
Индия / боевик, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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5.9
В ролях
Айшварья Лекшми
Amina - Christopher's Adopted Daughter
Маммутти
Christopher
Амала Пол
Sulekha
Р. Сараткумар
SP Vetrivel
Винай Рай
Sitaram Trimurthi
Сияй Том Чакко
George Kottrakkan
Jinu Joseph
Suresh
Kalesh Kalakkodu
Дипак Парамбол
Ismail - Sub-Inspector
Дилиш Потхан
Abhilash Johnson - Additional Director General of Police
Режиссер
Б. Унникришнан
Сценарист
Udaykrishnan
Композитор
Джастин Варгхезе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023
Индия
U/A 13+
9 февраля 2023
Канада
18A
9 февраля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$202 198
Производство
RD Illuminations
Другие названия
Christopher
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
11
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 1 февраля 2023
Отзывы о фильме
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