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Постер фильма Кристофер
5.9
Киноафиша Фильмы Кристофер
5.9

Кристофер

, 2023
Christopher
Индия / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Кристофер
5.9

В ролях

Айшварья Лекшми
Amina - Christopher's Adopted Daughter
Маммутти
Christopher
Амала Пол
Sulekha
Р. Сараткумар
SP Vetrivel
Винай Рай
Sitaram Trimurthi
Сияй Том Чакко
George Kottrakkan
Jinu Joseph
Suresh
Kalesh Kalakkodu
Дипак Парамбол
Ismail - Sub-Inspector
Дилиш Потхан
Abhilash Johnson - Additional Director General of Police
Режиссер Б. Унникришнан
Сценарист Udaykrishnan
Композитор Джастин Варгхезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Индия U/A 13+
9 февраля 2023 Канада 18A
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $202 198
Производство RD Illuminations
Другие названия
Christopher

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

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