Захват, 2023

В ролях
Кришна Мурали Посани
Actor
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Р. Чандру
Сценарист
M Chandramouli, Р. Чандру
Композитор
Ravi Basrur, Kinnal Raj
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 марта 2023
Дата выхода
|17 марта 2023
|Индия
|
|U/A 13+
|17 марта 2023
|Малайзия
|
|P13
|17 марта 2023
|ОАЭ
|
|18TC
|17 марта 2023
|Финляндия
|
|Tulossa
Сборы в мире
$56 557
Производство
Red Apple Movies, Shri Siddeshwara Enterprises
Другие названия
Kabzaa, Захват, कब्जा, Underworld ka Kabzaa, अंडरवर्ल्ड का कब्ज़ा, Kabza