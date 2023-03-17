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Постер фильма Захват
5.1
Киноафиша Фильмы Захват
5.1

Захват

, 2023
Kabzaa
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Захват
5.1

В ролях

Упендра
Arkeshwara
Судип
Bhargav Bakshi
Шрия
Madhumathi
Мурли Шарма
Veer Bahaddur
Nawab Shah
Bagheera
Кота Шриниваса Рао
Actor
Кришна Мурали Посани
Actor
Sudha
Tulasi Devi
Kabir Duhan Singh
Actor
Джон Коккен
Malik
Режиссер Р. Чандру
Сценарист M Chandramouli, Р. Чандру
Композитор Ravi Basrur, Kinnal Raj
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 марта 2023
Дата выхода
17 марта 2023 Индия U/A 13+
17 марта 2023 Малайзия P13
17 марта 2023 ОАЭ 18TC
17 марта 2023 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $56 557
Производство Red Apple Movies, Shri Siddeshwara Enterprises
Другие названия
Kabzaa, Захват, कब्जा, Underworld ka Kabzaa, अंडरवर्ल्ड का कब्ज़ा, Kabza

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 2 марта 2023

Отзывы о фильме

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