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История одного вампира История одного вампира
Киноафиша Фильмы История одного вампира История одного вампира, 2009: актеры и роли
Cirque du Freak: The Vampire's Assistant История одного вампира 2009 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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История одного вампира, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Вайц Пол Вайц Paul Weitz
В ролях
Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Патрик Фьюджит Патрик Фьюджит Patrick Fugit Кен Ватанабе Кен Ватанабе Ken Watanabe Джейн Краковски Джейн Краковски Jane Krakowski Фрэнки Фэйсон Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Кристен Шаал Кристен Шаал Kristen Schaal
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