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Улыбка Моны Лизы Улыбка Моны Лизы
Киноафиша Фильмы Улыбка Моны Лизы Улыбка Моны Лизы, 2003: актеры и роли
Mona Lisa Smile Улыбка Моны Лизы 2003 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Улыбка Моны Лизы, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл Майк Ньюэлл Mike Newell
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Джулия Стайлс Джулия Стайлс Julia Stiles Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal Джиннифер Гудвин Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Джульет Стивенсон Juliet Stevenson Джон Слэттери Джон Слэттери John Slattery Мариан Селдес Донна Митчелл Donna Mitchell Теренс Ригби Terence Rigby Лора Аллен Laura Allen Тофер Грейс Тофер Грейс Topher Grace Джордан Бриджес Джордан Бриджес Jordan Bridges Марша Гей Харден Марша Гей Харден Marcia Gay Harden Джеймс Каллахан Тори Эймос Tori Amos
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