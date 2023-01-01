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Улыбка Моны Лизы
Улыбка Моны Лизы, 2003: актеры и роли
Mona Lisa Smile
Улыбка Моны Лизы
2003 / США
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Улыбка Моны Лизы, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл
Mike Newell
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Джулия Стайлс
Julia Stiles
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Доминик Уэст
Dominic West
Джульет Стивенсон
Juliet Stevenson
Джон Слэттери
John Slattery
Мариан Селдес
Донна Митчелл
Donna Mitchell
Теренс Ригби
Terence Rigby
Лора Аллен
Laura Allen
Тофер Грейс
Topher Grace
Джордан Бриджес
Jordan Bridges
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
Джеймс Каллахан
Тори Эймос
Tori Amos
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