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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
Отзывы о фильме «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются»
Fun with Dick and Jane
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
2005 / США
6.6
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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KUZJA
2 апреля 2015, 12:51
ВАУ!! Реально смешная комедия, очень легкая... Моментами смех до истерики (конкуренция соискателей или случай с мексами)..))
РЕКОМЕНДУЮ!!))
2 апреля 2015, 12:51
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new_stranger
2 апреля 2015, 12:51
a po moemu mneniyu fil'm polniy otstoi kak i bol'shinstvo poslednih fil'mov s kerry. absolyutno neveselo, shutki vityanutie za ushi, dazhe ne znaesh kogda smeyatsya. esli on igraet neploho to aktrisa igraet prosto uzhasno. ne ponravilos' ni mne, ni odnomu iz moih druzei. hotya konechno vse sub'ektivno...
2 апреля 2015, 12:51
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Васяся
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Eva, 12/03/2006 - 22:22:50):
Фильм был сделан под Керри
Это тебе режиссер и сценарист доложили?
2 апреля 2015, 12:51
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ХИП ХОП ХОП
2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд единственные нормальные фильмы с Джимо Керри это Эйс вентура 1 и 2... ну и еще парочка, а этот филь мне понравился только из-за Теа Лиони ✊
2 апреля 2015, 12:51
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