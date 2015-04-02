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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
Киноафиша Фильмы Аферисты: Дик и Джейн развлекаются Отзывы о фильме «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются»
Fun with Dick and Jane Аферисты: Дик и Джейн развлекаются 2005 / США
6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются»

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KUZJA 2 апреля 2015, 12:51
ВАУ!! Реально смешная комедия, очень легкая... Моментами смех до истерики (конкуренция соискателей или случай с мексами)..))

РЕКОМЕНДУЮ!!))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
new_stranger 2 апреля 2015, 12:51
a po moemu mneniyu fil'm polniy otstoi kak i bol'shinstvo poslednih fil'mov s kerry. absolyutno neveselo, shutki vityanutie za ushi, dazhe ne znaesh kogda smeyatsya. esli on igraet neploho to aktrisa igraet prosto uzhasno. ne ponravilos' ni mne, ni odnomu iz moih druzei. hotya konechno vse sub'ektivno...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Васяся 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Eva, 12/03/2006 - 22:22:50):Фильм был сделан под Керри





Это тебе режиссер и сценарист доложили?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ХИП ХОП ХОП 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд единственные нормальные фильмы с Джимо Керри это Эйс вентура 1 и 2... ну и еще парочка, а этот филь мне понравился только из-за Теа Лиони ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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