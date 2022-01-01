Двенадцатая осень, 2001

Обычная деловая поездка на скором поезде заканчивается для бизнесмена Максима и журналистки Лизы неожиданно и трагично — они становятся жертвами вооруженного нападения и попадают в плен к влиятельному террористу Марату, которого заставила ступить на путь бесчинств утрата самых близких ему людей.



Оказавшись в подвале дома, затерянного среди кавказских гор, заложники рассчитывают на помощь своих друзей, но когда передача выкупа внезапно срывается, а шансов на спасение становится все меньше и меньше, им остается надеяться только на свои силы и на судьбу, которая столь круто и непредсказуемо изменила их размеренную жизнь.