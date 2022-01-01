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Киноафиша Фильмы Двенадцатая осень

Двенадцатая осень, 2001

2001 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Обычная деловая поездка на скором поезде заканчивается для бизнесмена Максима и журналистки Лизы неожиданно и трагично — они становятся жертвами вооруженного нападения и попадают в плен к влиятельному террористу Марату, которого заставила ступить на путь бесчинств утрата самых близких ему людей.

Оказавшись в подвале дома, затерянного среди кавказских гор, заложники рассчитывают на помощь своих друзей, но когда передача выкупа внезапно срывается, а шансов на спасение становится все меньше и меньше, им остается надеяться только на свои силы и на судьбу, которая столь круто и непредсказуемо изменила их размеренную жизнь.

3.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2001
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Талпа
В ролях
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Руслан Наурбиев
Иван Негматов
Игорь Гузун
Игорь Гузун
Все актеры и съемочная группа
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